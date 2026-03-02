Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Израиля выразил желание встретиться с официальными лицами из правительства Грузии


02.03.2026   20:05


На фоне развития событий я бы хотел встретиться с официальными представителями правительства Грузии, - указанное заявление сделал посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя.

Посол выразил надежду, что такая встреча состоится в ближайшее время.

«Сейчас в Грузии находятся несколько тысяч израильтян, им нравится здесь быть. Уверен, они очень обеспокоены тем, что происходит на их родине, однако сейчас небо Израиля закрыто, и когда авиасообщение будет восстановлено, мы позаботимся о них. В Израиле находятся граждане Грузии, и я хочу, чтобы они знали: мы защищаем не только своих граждан, но и всех, кто находится в Израиле.

Мы поддерживаем связь с посольством Грузии в Тель-Авиве, и у них также есть коммуникация с Министерством иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Если им что-то понадобится, они получат максимальную помощь. На фоне происходящих событий у меня есть желание встретиться с официальными лицами правительства Грузии. До настоящего времени таких встреч не было, надеюсь, это произойдёт в ближайшее время», - заявил посол в эфире телеканала «Формула».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна