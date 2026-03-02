|
МИД Грузии заявил о назначении спецрейсов для граждан Грузии
02.03.2026 21:52
МИД Грузии в связи со сложившейся ситуацией в регионе Ближнего Востока и закрытием воздушного пространства ряда стран публикует заявление о назначении спецрейсов для тех граждан, кто желает вернуться на родину из стран Ближнего Востока.
Маскат (султанат Оман) — Тбилиси: 3 марта в 19 часов (по местному времени); 5 марта, 19 часов (по местному времени);
Эр—Рияд (Саудовская Аравия) — Тбилиси: 4 марта 19 часов (по местному времени).
«Граждане Грузии, желающие посетить Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии:
Посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби):
Горячая линия (24/7): +971 54 2324 335
Телефон: +971 2 553 36 83
Электронная почта: [email protected]
Посольство Грузии в государстве Катар (Доха):
Горячая линия (24/7): +974 52 098 071
Телефон: +974 44 739 499
Электронная почта: [email protected]
«Пользуясь возможностью выражаем нашу особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Катару за их особую поддержку и заботу о гражданах», — говорится в заявлении МИД Грузии.
