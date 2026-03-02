Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Грузии заявил о назначении спецрейсов для граждан Грузии


02.03.2026   21:52


МИД Грузии в связи со сложившейся ситуацией в регионе Ближнего Востока и закрытием воздушного пространства ряда стран публикует заявление о назначении спецрейсов для тех граждан, кто желает вернуться на родину из стран Ближнего Востока.

Маскат (султанат Оман) — Тбилиси: 3 марта в 19 часов (по местному времени); 5 марта, 19 часов (по местному времени);
Эр—Рияд (Саудовская Аравия) — Тбилиси: 4 марта 19 часов (по местному времени).
«Граждане Грузии, желающие посетить Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии:

Посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби):

Горячая линия (24/7): +971 54 2324 335

Телефон: +971 2 553 36 83

Электронная почта: [email protected]

Посольство Грузии в государстве Катар (Доха):

Горячая линия (24/7): +974 52 098 071

Телефон: +974 44 739 499

Электронная почта: [email protected]

«Пользуясь возможностью выражаем нашу особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Катару за их особую поддержку и заботу о гражданах», — говорится в заявлении МИД Грузии.


