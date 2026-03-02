МИД Грузии заявил о назначении спецрейсов для граждан Грузии

02.03.2026 21:52









Маскат (султанат Оман) — Тбилиси: 3 марта в 19 часов (по местному времени); 5 марта, 19 часов (по местному времени);

Эр—Рияд (Саудовская Аравия) — Тбилиси: 4 марта 19 часов (по местному времени).

«Граждане Грузии, желающие посетить Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии:



Посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби):



Горячая линия (24/7): +971 54 2324 335



Телефон: +971 2 553 36 83



Электронная почта:



Посольство Грузии в государстве Катар (Доха):



Горячая линия (24/7): +974 52 098 071



Телефон: +974 44 739 499



Электронная почта:



«Пользуясь возможностью выражаем нашу особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Катару за их особую поддержку и заботу о гражданах», — говорится в заявлении МИД Грузии. МИД Грузии в связи со сложившейся ситуацией в регионе Ближнего Востока и закрытием воздушного пространства ряда стран публикует заявление о назначении спецрейсов для тех граждан, кто желает вернуться на родину из стран Ближнего Востока.Маскат (султанат Оман) — Тбилиси: 3 марта в 19 часов (по местному времени); 5 марта, 19 часов (по местному времени);Эр—Рияд (Саудовская Аравия) — Тбилиси: 4 марта 19 часов (по местному времени).«Граждане Грузии, желающие посетить Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии:Посольство Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби):Горячая линия (24/7): +971 54 2324 335Телефон: +971 2 553 36 83Электронная почта: [email protected] Посольство Грузии в государстве Катар (Доха):Горячая линия (24/7): +974 52 098 071Телефон: +974 44 739 499Электронная почта: [email protected] «Пользуясь возможностью выражаем нашу особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Катару за их особую поддержку и заботу о гражданах», — говорится в заявлении МИД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





