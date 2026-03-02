|
Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия
02.03.2026 21:55
Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия для сотрудничества в вопросах ядерного сдерживания. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет "Европейская правда".
Мерц заявил, что инициатива принадлежит ему и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и они планируют определенные "конкретные шаги".
"Эмманюэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции", – написал Мерц.
Перед этим 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.
Макрон также назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.
