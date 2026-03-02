|
Сборная Грузии во второй раз обыграла Данию и вышла на следюущий этап
02.03.2026 23:25
Со счётом 89:60 сборная Грузии по баскетболу обыграла Данию в Тбилиси и вышла во второй групповой этап Чемпионата мира.
Из группы A вышли Испания, Украина и Грузия. В двух последних турах и на втором квалификационном этапе в финальную часть выйдут те команды, которые наберут больше очков.
Также отметим: на втором групповом этапе тройка сборных из группы Грузии объединится с тройкой из группы B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния). Из этой группы из шести команд на чемпионат мира выйдут три сборные.
Следующие два матча в группе состоятся в июле: сборная Грузии сыграет на выезде против Украины (матч пройдет в Латвии) 2 июля, а 5 июля примет у себя дома Испанию. В этих матчах нашей команде также помогут Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе.
