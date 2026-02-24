Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лидеры девяти стран прибыли в Киев, чтобы отметить четвертую годовщину войны в Украине


24.02.2026   14:16


В связи с четвёртой годовщиной полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, в Киев прибыли лидеры девяти стран.

По информации украинских СМИ, в Киев прибыли лидеры Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии и Хорватии.

«Добро пожаловать, уважаемые союзники. Спасибо за вашу поддержку Украины сегодня и на протяжении четырёх лет жестокой полномасштабной войны России», — написал в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что в Киев также прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Как известно, сегодня в Киеве запланировано заседание так называемой коалиции желающих поддержать Украину.


