В оккупированном Донецке пленного грузинского бойца приговорили к пожизненному


12.02.2026   10:41


Российский суд в оккупированном Донецке приговорил к пожизненному заключению грузинского бойца Георгия Шубитидзе, который воевал на стороне украинской армии и попал в плен.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чубетидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – приводит комментарий прокуратуры ТАСС, ошибочно указав фамилию гражданина Грузии.

42-летнего Шубитидзе признали виновным в «наемничестве и убийстве военнослужащих в Донбассе». Он попал в плен в 2023 году вместе с другим гражданином Грузии, Георгием Гоглидзе, который в апреле 2025 года получил 9 лет лишения свободы.

По Женевским конвенциям наемники не считаются комбатантами и не пользуются соответствующей защитой. Однако почти у всех грузинских бойцов были контракты с регулярной армией Украины, что ставит под сомнение законность квалификации обвинений, выдвинутых российскими оккупационными властями.


