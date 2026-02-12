В оккупированном Донецке пленного грузинского бойца приговорили к пожизненному

12.02.2026 10:41





Российский суд в оккупированном Донецке приговорил к пожизненному заключению грузинского бойца Георгия Шубитидзе, который воевал на стороне украинской армии и попал в плен.



«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чубетидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – приводит комментарий прокуратуры ТАСС, ошибочно указав фамилию гражданина Грузии.



42-летнего Шубитидзе признали виновным в «наемничестве и убийстве военнослужащих в Донбассе». Он попал в плен в 2023 году вместе с другим гражданином Грузии, Георгием Гоглидзе, который в апреле 2025 года получил 9 лет лишения свободы.



По Женевским конвенциям наемники не считаются комбатантами и не пользуются соответствующей защитой. Однако почти у всех грузинских бойцов были контракты с регулярной армией Украины, что ставит под сомнение законность квалификации обвинений, выдвинутых российскими оккупационными властями.





