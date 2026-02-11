Глава МИД Германии строго предупредил страны Центральной Азии

Страны Центральной Азии должны поддержать Европейский Союз в соблюдении санкций против России. Также они должны встать на сторону ЕС в вопросе поддержки Украины.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в эфире ntv.



Вадефуль перед встречей с министрами иностранных дел Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана заявил, что центральноазиатские государства должны однозначно встать на сторону ЕС.



Министр напомнил, что ЕС ввел масштабные санкции против РФ, чтобы сдержать российскую военную машину. Но страны Центральной Азии позволяют России обходить европейские ограничения.



«Сегодня я хочу четко заявить: попытки обойти эти санкции поддерживают захватническую войну России и, таким образом, непосредственно угрожают интересам безопасности Европейского Союза», - резюмировал он.



