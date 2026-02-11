ОБСЕ: Экспертная миссия в рамках «Московского механизма» по Грузии начала работу

Решение предусматривает направление независимой экспертной миссии по установлению фактов для оценки выполнения Грузией своих обязательств перед ОБСЕ, с особым акцентом на политические и гражданские процессы, начавшиеся с весны 2024 года. При этом согласия конкретного государства в случае наличия «серьезных обвинений в нарушениях прав человека» не требуется.



В целом этот механизм активируется в 17-ый раз, на пост-советском пространстве он использовался против России, Туркменистана и Беларуси. Грузия стала четвертой в этом списке. В рамках механизма будет назначен специальный докладчик для подготовки доклада по Грузии.



Авторами нынешней инициативы выступили Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина, Великобритания и Швеция.



