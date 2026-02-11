Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зеленский 24 февраля объявит о выборах и референдуме - Financial Times


11.02.2026   17:00


Президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить о проведении президентских выборов и всенародного референдума по вопросу мирного соглашения с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников. Подробности инициативы будут представлены 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России. Киев рассматривает возможность проведения выборов и референдума одновременно.

Агентство Reuters ранее сообщало, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность вынесения потенциального мирного соглашения на всенародное голосование уже в мае. Такая инициатива предполагает, что украинцы смогут выразить мнение о соглашении одновременно с выборами, что стало предметом планирования на фоне продолжающегося конфликта.

Проведение выборов во время военного положения сталкивается с рядом трудностей. Зеленский подчеркивал необходимость решения вопросов безопасности, связанных с обстрелами и участием военных в голосовании, а также соблюдения законодательной базы для легитимности выборов. По графику очередные президентские выборы должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за войны, что российские власти использовали для оспаривания легитимности Зеленского. Конституция и законы Украины ограничивают проведение выборов в условиях военного положения.


