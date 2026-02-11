Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава Европейского офиса ITU положительно оценил процесс развития интернет-инфраструктуры в Грузии


11.02.2026   17:55


«Форум по управлению интернетом является важнейшей многосторонней платформой, которая способствует цифровому развитию страны и одновременно связывает её с глобальным сообществом», — заявил глава Европейского офиса Международного союза электросвязи (ITU) Ярослав Пондер, находящийся с рабочим визитом в Грузии.

Ярослав Пондер принял участие в Форуме по управлению интернетом.

«Мы находимся здесь для проведения серии координационных встреч с правительством Грузии и содействия цифровому развитию, с особым акцентом на передовые технологии, такие как искусственный интеллект. Следует отметить подход правительства — обеспечить преобразование искусственного интеллекта в экономическую ценность и стимулировать социально-экономический рост страны», — отметил глава Европейского офиса ITU.

Ярослав Пондер положительно оценил процесс развития интернет-инфраструктуры в Грузии.

«Мы гордимся тем, что видим в Грузии высокий уровень проникновения интернета и инвестиции в инфраструктуру, включая внедрение 5G, что жизненно важно в условиях, когда население активно использует искусственный интеллект. Проактивный подход властей Грузии и координация с европейскими структурами принесут стране значительные преимущества, особенно с точки зрения цифровой связанности.

Мы планируем работать не только в Грузии, но и во всём регионе над такими вызовами, как развитие цифровых навыков, внедрение искусственного интеллекта на уровне предприятий и его использование гражданами. Это необходимо для того, чтобы инфраструктурные инвестиции приносили результаты и чтобы цифровая связанность имела для страны реальное, содержательное значение. Мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Грузией», — отметил Ярослав Пондер.


