Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО начал военную миссию в Арктике


11.02.2026   19:19


НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на незащищенности региона и в частности Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба НАТО.

Миссия Arctic Sentry будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

"Миссия подчеркивает обязательства Альянса защищать своих членов и поддерживать стабильность в одном из стратегически важнейших и экологически сложнейших регионов мира", – заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

НАТО начал планировать проект миссии после того, как президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры в Давосе в январе в разгар кризиса вокруг Гренландии, вызванного настаиванием американского лидера на контроле над островом.

Рютте и Трамп договорились, что НАТО будет играть большую роль в защите Арктики, в то время как Дания, США и Гренландия проведут дальнейшие переговоры по Гренландии.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".

В январе европейские страны-члены НАТО объявили, что отправляют своих военных в Гренландию для планирования будущей военной миссии.

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна