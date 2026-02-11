НАТО начал военную миссию в Арктике

11.02.2026 19:19





НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на незащищенности региона и в частности Гренландии.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба НАТО.



Миссия Arctic Sentry будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".



"Миссия подчеркивает обязательства Альянса защищать своих членов и поддерживать стабильность в одном из стратегически важнейших и экологически сложнейших регионов мира", – заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.



НАТО начал планировать проект миссии после того, как президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры в Давосе в январе в разгар кризиса вокруг Гренландии, вызванного настаиванием американского лидера на контроле над островом.



Рютте и Трамп договорились, что НАТО будет играть большую роль в защите Арктики, в то время как Дания, США и Гренландия проведут дальнейшие переговоры по Гренландии.



Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".



В январе европейские страны-члены НАТО объявили, что отправляют своих военных в Гренландию для планирования будущей военной миссии.



Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.



Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





