В Батуми новый мост до сих пор не начали строить — движение перекрыто уже 9 месяцев

Строительство нового моста в районе Городок в Батуми, который должен соединить улицы Маяковского и Свишевского, должно было завершиться до 16 февраля 2026 года. Однако работы до сих пор не начались.



Движение на этом участке ограничено уже девять месяцев.



Контракт на строительство моста Управление городской инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми заключило 22 октября 2025 года с компанией Construction Service на сумму 2 294 911 лари.

Тендер был объявлен на 2 553 386 лари, в нём участвовали пять компаний.



В договоре указано, что управление вправе направить подрядчику письменное уведомление с конкретными сроками начала и завершения работ.



СМИ обратились в управление с вопросом, почему строительство не началось и когда планируется старт. В ответ сообщили, что причиной задержки стали газопроводы, проходящие по обе стороны моста. Их перенос обязателен, однако зимой это невозможно.



По информации от «Socar Georgia Gas», перенос труб запланирован на весну. Только после этого можно будет начать строительные работы. Соответственно, сроки завершения проекта будут сдвинуты.



Движение по мосту было перекрыто ещё в мае 2025 года. Тогда в мэрии заявляли, что ограничение продлится минимум три месяца — до сентября. Однако тендер объявили только 12 сентября 2025 года, а приём заявок завершился 3 октября.



Таким образом, с мая по октябрь мост был закрыт, финансирование выделено, тендер объявлен — но перенос газопровода до сих пор не выполнен.



До закрытия моста мэрия также начала берегоукрепительные работы на реке Барцхана, однако о проблемах устойчивости моста публично не сообщалось. И берегоукрепление, и проект нового моста были заказаны одной и той же компании.



Проект предусматривает строительство нового железобетонного моста шириной 11,2 метра:



8 метров — проезжая часть



1,5 метра — тротуар с одной стороны



0,5 метра — с другой

Общая длина моста — 26,1 метра.



Также проектом предусмотрено изменение русла реки для перенаправления потока воды и устройство временной грунтовой дамбы, которая после завершения работ должна быть демонтирована, а грунт — вывезен





