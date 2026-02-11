«Переход на европейские стандарты — дорогое удовольствие», — Нино Цилосани

По словам депутата от партии «Грузинская Мечта» Нино Цилосани, планы по запрету продажи напитков в пластиковых бутылках являются частью экологической политики, которая приблизила нас к Европейскому союзу. По ее словам, министерство ведет переговоры с частным сектором, чтобы этот процесс прошел «безболезненно».



«Все страны ЕС пошли по этому пути, а Грузия максимально затягивала выполнение этих обязательств, чтобы это не стало тяжелым бременем как для бизнеса, так и для потребителей. Однако я уверена, что каждый участник, будь то производственный сектор или последующие ассоциации по управлению отходами, сосредоточится на этом, и, что наиболее важно, министерство активно общается с ними, чтобы обеспечить безболезненность этого процесса», — сказала Нино Цилосан.



В ответ на вопрос bm.ge о важности снижения цен на продукты питания при одновременном планировании запрета на продажу напитков в пластиковых бутылках, не приведет ли это к увеличению стоимости продуктов? - Цилосани отметила, что «переход на европейские стандарты — это относительно дорогое удовольствие».



«Я не буду вдаваться в подробности, так как это не является моей непосредственной заботой. Однако я могу сказать вам, что да, переход на европейские стандарты – это относительно дорогостоящее дело. Поэтому, когда мы говорим о Европейском союзе и его стандартах, которые были представлены нам в качестве обязательных директив и как часть соответствующего Соглашения об ассоциации, Конечно, это именно то, что имеется в виду, и именно поэтому мы склонны откладывать решение определенных вопросов, чтобы это не создавало конкретной нагрузки на население», — добавила она.



К вашему сведению, вчера заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили объявил, что правительство планирует запретить продажу напитков в пластиковых бутылках в супермаркетах. По словам Павлиашвили, новый запрет должен вступить в силу со следующего года.



«Мы считаем, что нужно полностью отказаться от пластика и что напитки в пластиковой упаковке не должны продаваться ни в одном супермаркете или сети. Это следующий шаг», — сказал Соломон Павлиашвили.



По словам Павлиашвили, запрет не будет распространяться на продажу масла в пластиковых бутылках, а также на продажу воды в бутылках объемом более 10 литров. Во всех остальных случаях продажа напитков в пластиковых бутылках будет запрещена. Ограничение также не будет распространяться на экспорт.





