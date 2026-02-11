Цепочку ценообразования на продукты питания в Грузии будут изучать международные эксперты

По словам Шоты Берекашвили, главы Комиссии по ценам парламента Грузии, международные эксперты оценят всю цепочку в сфере розничной торговли и производства продуктов питания и сделают объективный вывод о том, какие факторы определяют текущие цены на продукты питания. Об этой инициативе было объявлено сегодня. Как пояснил журналистам Берекашвили, для них важно, чтобы наряду с парламентским форматом этот вопрос также был подробно изучен международными экспертами.



«Всегда хорошо и полезно иметь параллельный процесс, который дает альтернативную оценку. Кэшбэк — это один из компонентов, и мы хотим комплексного подхода, при котором мы должным образом рассмотрим каждый аспект, чтобы достичь другого результата. Если мы будем говорить только о кэшбэке, то получим результат замены кэшбэка, который в конечном итоге может оказаться негативным. Дело в том, что приглашение этой международной компании позволит нам увидеть процессы со стороны», — заявил Шота Берекашвили.



Кроме того, по итогам сегодняшнего заседания Берекашвили отметил, что было выявлено несколько факторов, способствующих росту цен. К ним относятся высокая доля импортного сырья для местных производителей, различные виды кэшбэка за присоединение к розничным сетям, а также задержки платежей, использование чрезмерного кредитного плеча перепродавцами и другие факторы.



«Что касается производственного сектора, то значительная часть производителей зависит от импорта сырья, что создает давление со стороны импортной инфляции. Вторая значительная проблема — высокие операционные расходы, то есть расходы на продажи и маркетинг, кэшбэк, вступительные взносы в сеть и т. д. Существует также проблема асимметричных отношений, поскольку в цепочке, состоящей из производителя, дистрибьютора и розничного продавца, розничный продавец имеет больше власти. Задача будет заключаться в том, чтобы сбалансировать это и сделать конкуренцию более здоровой, чтобы в условиях этой здоровой конкуренции наш клиент получал более выгодную цену.



Существует также проблема просроченных платежей, когда предприятия не могут своевременно получить выручку от продаж. Им приходится финансировать свои расходы из других источников, что отражается на конечной цене», — сказал Берекашвили.



На сегодняшнем заседании Комиссии по ценам были заслушаны производители молока, мяса птицы и яиц.





