Кремль пожаловался, что США не приняли $1 млрд от Путина за место в Совете мира

09.02.2026 21:26





Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва все еще не получила ответ на предложение президента Владимира Путина профинансировать работу созданного Вашингтоном «Совета мира» на $1 млрд из замороженных в США российских активов. Глава государства сообщал об этом 21 января. Всего в Америке заблокированы более $5 млрд средств Центробанка РФ.



«Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами», — сообщил пресс-секретарь президента. Президент Дональд Трамп решил создать «Совет мира» под собственным руководством для управления сектором Газа после завершения войны между Израилем и ХАМАС. Однако позже полномочия организации были расширены для остановки конфликтов и в других точках мира. 16 января он объявил о приглашении в совет нескольких десятков мировых лидеров, в том числе Путина, сообщал Песков, уточняя, что в Кремле «изучают все детали этого предложения».



Позже Путин сообщил, что в ответ на предложение присоединиться к организации Трампа Россия готова сразу, еще до окончательного решения вопроса об участии в совете, внести $1 млрд, необходимый для постоянного членства.



«Оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территории пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — заявлял он. Позже Песков уточнил, что для этого заблокированные средства необходимо сначала разморозить.



Сам глава Белого дома на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что Путин дал согласие на вступление России в «Совет мира». «Его пригласили. Он принял приглашение», — говорил Трамп.





