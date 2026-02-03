Фейковый суд фейкового образования приговорил экс-депутата Грузии к 6,5 годам лишения свободы

Фейковый суд несуществующего образования под названием ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Барамидзе к шести годам шести месяцам колонии за участие в военных действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



"Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Барамидзе к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.



В феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Грузинского национального легиона (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте. До апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ. За это он получил более 238 тыс. рублей.



Барамидзе объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





