Зеленский наградил грузинского военврача Кети Лешкашели орденом Мужества

Владимир Зеленский наградил грузинского военного врача Кети Лешкашели орденом Мужества.



Лешкашели является членом Интернационального легиона (группа «Браво») Вооруженных сил Украины с сентября 2022 года. Она одна из немногих грузинских женщин, служащих на передовой. Более трех лет Кети стоит рядом с бойцами, имея при себе оружие и медицинское оборудование. В ноябре 2023 года она также была награждена орденом Золотого Креста.



Грузинский врач вышла замуж за украинского бойца Владимира Веклича во время войны. Майор, по прозвищу «Знайка», погиб в боях на Купянском направлении в прошлом году. Веклич при жизни был удостоен нескольких государственных наград. Сегодня граждане Украины обращаются к Президенту Украины с просьбой посмертно присвоить «Знайке» звание Национального Героя.



В 2023 году Кети Лешкашели обвинила грузинские власти в передаче ее персональной информации российским спецслужбам. Она опубликовала в своем Facebook скрин с информацией о ней, известной Москве.



«Правительство Грузии, у меня есть вопрос, который меня беспокоит, и я не могу не задать его вам! Откуда российские спецслужбы знают мой юридический адрес!? Номер грузинского паспорта и другую информацию, которую не знают даже мои близкие?» - задавалась тогда она вопросом.



Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, в интервью телеканалу Formula комментируя подозрения Лешкашели, предположил, что власти Грузии могут сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставлять им личные данные воюющих в Украине грузин.



По словам Мамулашвили, Кети Лешкашели – не первый человек, который говорит об этой проблеме. Командир «Грузинского легиона» утверждает, что на данный момент в распоряжении спецслужб страны-оккупанта имеются личные данные о 24 грузинских бойцах и членах их семей.



«Уверен, что представители правительства Грузии продолжают сотрудничать с ФСБ. Для Грузии это достаточно сложная ситуация».



Отметим, что похожие обвинения в адрес властей в Тбилиси звучали и в июле 2022 года. Тогда грузинский военнослужащий Михаил Камхадзе рассказал о передаче его личной информации России.





