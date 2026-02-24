Зеленский: путинская Россия зародилась на почве войны в Чечне, а затем перешла в Грузию

24.02.2026 16:57





Президент Украины Владимир Зеленский в 4-ю годовщину полномасштабной российской агрессии против своей страны заявил, что Украина не выбирала эту войну и делает все, чтобы положить ей конец.



В ходе выступления в Европарламенте Зеленский он заявил, что Владимир Путин «не может смириться с тем фактом, что другие люди могут жить по-другому, а не так, как он хочет».



«Вот почему он пытается манипулировать людьми, не только сейчас, но и с того дня, как пришел к власти. Он олицетворяет саму войну. Все, кто поддерживает Путина, не осознают, что выбирают войну. Так было в 1999 году и так остается и сегодня.



Путинская Россия зародилась на почве войны в Чечне, а затем перешла в Грузию. Путин не уважает независимость своих соседей, за исключением Китая и Северной Кореи, потому что он зависит от них», — заявил Зеленский.



Кроме того, он заявил, что Украине нужны надежные гарантии безопасности и дата вступления в Евросоюз, иначе президент России сделает все, чтобы помешать этому процессу.



«В свободном мире не должно быть места российской нефти, российским танкерам, российским банкам и российским военным преступникам. Пришло время запретить въезд в Европу всем лицам, причастным к российской агрессии», — заявил президент Украины.





