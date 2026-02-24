|
Тбилисский медуниверситет сможет принять иностранных туристов в пределах 5% от общей квоты
24.02.2026 17:13
Правительство Грузии все-таки оставило возможность для государственных вузов принимать иностранных студентов - но ограничено.
Ректор Тбилисского медицинского госуниверситета Ираклий Натрошвили сегодня заявил, что прием иностранных студентов будет возможен в вузе в пределах 5% от общей квоты.
По его словам, «подход в отношении иностранных студентов заключается в том, что квота на иностранных студентов, разрешенная в государственных университетах, соответствует требованиям Болонского процесса , направленного на поддержание и защиту интернационализации университета".
Изначально было объявлено, что государственные вузы в Грузии больше не будут принимать иностранных студентов. Но недавно премьер Кобахидзе заявил, что полный отказ противоречит экономическим интересам страны.
