Тбилисский медуниверситет сможет принять иностранных туристов в пределах 5% от общей квоты

Правительство Грузии все-таки оставило возможность для государственных вузов принимать иностранных студентов - но ограничено.



Ректор Тбилисского медицинского госуниверситета Ираклий Натрошвили сегодня заявил, что прием иностранных студентов будет возможен в вузе в пределах 5% от общей квоты.



По его словам, «подход в отношении иностранных студентов заключается в том, что квота на иностранных студентов, разрешенная в государственных университетах, соответствует требованиям Болонского процесса , направленного на поддержание и защиту интернационализации университета".



Изначально было объявлено, что государственные вузы в Грузии больше не будут принимать иностранных студентов. Но недавно премьер Кобахидзе заявил, что полный отказ противоречит экономическим интересам страны.





