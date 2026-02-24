|
Из заключения в Цхинвали освободили гражданина Грузии
24.02.2026 17:26
Гражданин Грузии, житель населенного пункта Цителубани Горийского муниципалитета Константин Абаишвили освобожден из заключения в Цхинвали. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности Цхинвальского режима.
По информации ведомства, суд в Ахалгори признал его виновным в «незаконном пересечении» де-факто границы, назначив наказание в виде штрафа с последующим выдворением.
Абаишвили был задержан 20 января текущего года в окрестностях села Цинагари (Амдзарин).
20 февраля грузинской стороне был передан ещё один гражданин Грузии — Теймураз Задишвили, задержанный 23 декабря 2025 года.
