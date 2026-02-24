Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из заключения в Цхинвали освободили гражданина Грузии


24.02.2026   17:26


Гражданин Грузии, житель населенного пункта Цителубани Горийского муниципалитета Константин Абаишвили освобожден из заключения в Цхинвали. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности Цхинвальского режима.

По информации ведомства, суд в Ахалгори признал его виновным в «незаконном пересечении» де-факто границы, назначив наказание в виде штрафа с последующим выдворением.

Абаишвили был задержан 20 января текущего года в окрестностях села Цинагари (Амдзарин).

20 февраля грузинской стороне был передан ещё один гражданин Грузии — Теймураз Задишвили, задержанный 23 декабря 2025 года.


