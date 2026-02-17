Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зеленский: Большая ошибка — позволить агрессору что-либо отнять


17.02.2026   10:38


«Большая ошибка — позволять агрессору отнимать что-то. Это была серьёзная ошибка с самого начала, начиная с 2014 года и даже раньше — во время нападения и оккупации регионов Грузии, а также ещё раньше, когда произошла оккупация Чечни, с полным разрушением и миллионом жертв — как погибших, так и раненых», — пишет в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что соседние с Россией страны не должны повторять ту же ошибку, поскольку Путин не остановится «поцелуями или цветами», а только усилится и нападёт на них.

«Было допущено много ошибок. Поэтому я не хочу быть президентом, который повторит ошибки, допущенные моими предшественниками или другими людьми. Я говорю не только об Украине. Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили такой агрессивной стране, как Россия, войти на их территорию. Потому что Путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я никогда этого не делал и не считаю, что это правильный путь. Мой совет всем — не делайте этого с Путиным. В противном случае первый шаг будет сделан, а затем через пять лет он восстановит свою армию, увеличит численность солдат, его армия будет хорошо обучена. Потому что он потерял много хорошо подготовленных людей. Сейчас он теряет 30–35 тысяч человек в месяц. Можете себе представить это в XXI веке? Представляете, он ежемесячно теряет 35 000 человек. Я не уверен, что он об этом знает», — пишет Зеленский.


