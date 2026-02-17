Посольство Украины доставило гумпомощь застрявшим на КПП «Дарьял» / «Ларс» своим гражданам

Посольство Украины в Грузии сообщает, что 15 февраля первый секретарь по консульским вопросам посольства Андрей Билык обеспечил доставку гуманитарной помощи гражданам Украины, которые были незаконно депортированы РФ и в настоящее время продолжают вынужденно находиться в грузинском пункте пропуска «Дариал» на российско-грузинской границе.



«В этой связи Посольство выражает искреннюю благодарность благотворительной организации «Caritas Georgia» за оказанную гуманитарную помощь и постоянную поддержку граждан Украины, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся полномасштабной российской агрессии против Украины», — читаем в сообщении.



Напомним, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает этих граждан Украины как «угрозу национальной безопасности», так как большинство из них — бывшие заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти лица не имеют документов.



Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.



Застрявшие на границе украинцы не раз прибегали к форме протеста — голодовке.



