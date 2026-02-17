|
|
|
Посольство Украины доставило гумпомощь застрявшим на КПП «Дарьял» / «Ларс» своим гражданам
17.02.2026 11:35
Посольство Украины в Грузии сообщает, что 15 февраля первый секретарь по консульским вопросам посольства Андрей Билык обеспечил доставку гуманитарной помощи гражданам Украины, которые были незаконно депортированы РФ и в настоящее время продолжают вынужденно находиться в грузинском пункте пропуска «Дариал» на российско-грузинской границе.
«В этой связи Посольство выражает искреннюю благодарность благотворительной организации «Caritas Georgia» за оказанную гуманитарную помощь и постоянную поддержку граждан Украины, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся полномасштабной российской агрессии против Украины», — читаем в сообщении.
Напомним, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает этих граждан Украины как «угрозу национальной безопасности», так как большинство из них — бывшие заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти лица не имеют документов.
Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.
Застрявшие на границе украинцы не раз прибегали к форме протеста — голодовке.
SOVA
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна