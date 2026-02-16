Журналистка «Дождя» Екатерина Котрикадзе заочно приговорена к 8 годам лишения свободы

16.02.2026 12:34





Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима — ее обвинили в в распространении «фейков» об армии России. Котрикадзе виновной себя не признала.



Приговор запрещает Котрикадзе заниматься администрированием сайтов в течение 4-х лет после отбывания наказания.



Прокуратура запрашивала для ведущей оппозиционного российского телеканала 9 лет лишения свободы.



Сотрудники «Дождя» Дзядко, Котрикадзе и Ратникова внесены в список террористов и экстремистов РФ



Поводом для уголовного дела стали посты, которые Екатерина Котрикадзе писала весной 2022 года в своем телеграм-канале, где говорилось об убийствах мирных жителей в Буче и гибели трехмесячной девочки и ее матери в результате ракетного удара по Одессе.



Котрикадзе заявляла, что в обвинительном заключении по ее делу говорилось, что часть свидетелей после ознакомления с ее постами испытали страх и тревогу, а один из них — «начал сомневаться во всем» и пошел читать пресс-релизы Минобороны РФ.





Напомним, об уголовном преследовании Екатерины Котрикадзе было заявлено в июле 2025 года. В сентябре ее объявили в розыск, а в октябре — заочно арестовали.



По обвинения по делу «о фейках» тогда заочно обвинения предъявили Котрикадзе, а таже журналистке Валерии Ратниковой и главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко.



В октябре 2025 года их внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, что означает блокировку счетов во всех российских банках, ограничение расходов 10 тысячами рублей в месяц и другие последствия. Выйти из него при этом практически невозможно.



В декабре 2024 года Госдума приняла закон, расширяющий основания для включения физических лиц в перечень Росфинмониторинга. После этого в перечень стало можно вносить также подозреваемых и осужденных за публичное распространение «фейков» об армии и «дискредитацию» российских войск.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





