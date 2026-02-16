Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Журналистка «Дождя» Екатерина Котрикадзе заочно приговорена к 8 годам лишения свободы


16.02.2026   12:34


Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима — ее обвинили в в распространении «фейков» об армии России. Котрикадзе виновной себя не признала.

Приговор запрещает Котрикадзе заниматься администрированием сайтов в течение 4-х лет после отбывания наказания.

Прокуратура запрашивала для ведущей оппозиционного российского телеканала 9 лет лишения свободы.

Сотрудники «Дождя» Дзядко, Котрикадзе и Ратникова внесены в список террористов и экстремистов РФ

Поводом для уголовного дела стали посты, которые Екатерина Котрикадзе писала весной 2022 года в своем телеграм-канале, где говорилось об убийствах мирных жителей в Буче и гибели трехмесячной девочки и ее матери в результате ракетного удара по Одессе.

Котрикадзе заявляла, что в обвинительном заключении по ее делу говорилось, что часть свидетелей после ознакомления с ее постами испытали страх и тревогу, а один из них — «начал сомневаться во всем» и пошел читать пресс-релизы Минобороны РФ.


Напомним, об уголовном преследовании Екатерины Котрикадзе было заявлено в июле 2025 года. В сентябре ее объявили в розыск, а в октябре — заочно арестовали.

По обвинения по делу «о фейках» тогда заочно обвинения предъявили Котрикадзе, а таже журналистке Валерии Ратниковой и главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко.

В октябре 2025 года их внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, что означает блокировку счетов во всех российских банках, ограничение расходов 10 тысячами рублей в месяц и другие последствия. Выйти из него при этом практически невозможно.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, расширяющий основания для включения физических лиц в перечень Росфинмониторинга. После этого в перечень стало можно вносить также подозреваемых и осужденных за публичное распространение «фейков» об армии и «дискредитацию» российских войск.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна