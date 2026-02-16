|
АМЮГ начинает делопроизводство от имени людей, пострадавших от вещества, смешанного с водой в водометах
16.02.2026 12:47
По информации Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), организация начинает производство от имени граждан, пострадавших в результате воздействия веществ, смешанных с с водой в водомётах, и обратится с соответствующей заявлением в прокуратуру Грузии.
Как заявила на сегодняшнем брифинге председатель АМЮГ Тамар Ониани, до декабря 2025 года, несмотря на призывы, государство не обнародовало информацию о том, какие именно химические вещества использовались.
По её словам, на данном этапе АМЮГ защищает интересы 7 пострадавших, которые сообщили организации о различных проблемах со здоровьем, причём у каждого из них эти проблемы сохраняются до сих пор.
Ониани отметила, что пострадавшие связывают это с применением против них специальных средств со стороны МВД Грузии в ноябре–декабре 2024 года.
«Мы начинаем производство от имени лиц, пострадавших в результате воздействия вещества, смешанного с водомётной струёй. Первым шагом является подача официального заявления в Генеральную прокуратуру Грузии. В этом заявлении мы обосновываем не только индивидуальные обстоятельства в отношении конкретных лиц, получивших повреждения и жалующихся на определённые последствия, но и в целом незаконность практики смешивания химических веществ с водомётной струёй в соответствии с законодательством Грузии, а также необходимость изучения этой незаконности, в том числе в рамках Уголовного кодекса.
Мы требуем полной информации о ходе расследования, признания лиц потерпевшими и далее будем последовательно предпринимать все необходимые шаги. К нам обратились 7 человек, которые хотят начать судебное производство по этому делу», - заявила Тамар Ониани.
Председатель АМЮГ не исключила, что в случае отсутствия эффективного расследования в Грузии организация обратится и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
«Мы будем последовательно использовать все шаги. Если нам не удастся добиться справедливости внутри страны, мы воспользуемся всеми международными правовыми платформами, где Грузия несёт ответственность в рамках различных международных договоров», - заявила председатель АМЮГ.
