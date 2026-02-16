Мачавариани: Сомневаюсь, что АМЮГ преследует какие-либо другие цели, кроме политических

«Ассоциация может обращаться в суд по любому поводу. Всегда лучше пойти в суд и дождаться соответствующего решения, чем устраивать крики и шум на улице», — заявил член парламентского большинства Леван Мачавариани.



По словам Мачавариани, он сомневается, что, кроме политических целей, Ассоциация молодых юристов Грузии руководствуется чем-то ещё. По его мнению, это обычная организация, занимающаяся политическим активизмом.



«Что касается сказок об отравлении и химических веществах, Служба государственной безопасности Грузии провела по этому поводу расследование. Предложение премьер-министра также остаётся в силе — любой заинтересованный международный актор может приехать, и мы предоставим все следственные материалы, чтобы они сделали собственное заключение. На это предложение до сих пор не последовало отклика. Я очень сомневаюсь, что, кроме политических целей, Ассоциацией движет что-то иное. Это обычная организация, занимающаяся политическим активизмом», — заявил Леван Мачавариани.



В Ассоциации молодых юристов Грузии заявляют, что начинают судебное производство от имени граждан, пострадавших от веществ, смешанных с водомётной струёй, и обращаются с соответствующим заявлением в прокуратуру Грузии.



Кроме того, на сегодняшний брифинг Ассоциации в социальной сети отреагировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили: «Куда исчезли »Камит» и »химическое оружие Первой мировой войны»?»





