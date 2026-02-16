Режим намерен приравнять своё признание легитимности к признанию конституционного строя - Сиоридзе

16.02.2026 15:35





«Режим намерен приравнять своё признание легитимности к признанию конституционного строя. Сама «Грузинская мечта» вышла за рамки конституционного пространства уже более двух лет. Это нелегитимный режим», — заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе по поводу запланированных изменений в Уголовный кодекс.



По словам Сиоридзе, каждая политическая партия, каждый политик и каждый человек имеют конституционное право выражать своё мнение относительно легитимности той или иной политической силы.



«Это признано, в том числе, и Страсбургским судом неоднократно, но факт остаётся фактом: у режима есть проблема легитимности. Ранее международные организации говорили, что стерта грань между правящей партией и государством. «Грузинская мечта» это отрицала. Сейчас же она пытается узаконить и привлечь к уголовной ответственности тех, кто это не признаёт», — отметил Сиоридзе.



Согласно законопроекту, в Уголовный кодекс вводится новая статья — экстремизм против конституционного строя. По словам председателя Комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Арчила Гордуладзе, она будет касаться призывов к массовому нарушению законодательства Грузии, массовому неподчинению органам власти, в том числе систематическим публичным призывам к созданию альтернативных органов власти, а также других действий, направленных на формирование восприятия нелегитимности конституционных органов, наносящих ущерб или создающих угрозу интересам Грузии.



Гордуладзе подчеркнул, что будет проведена чёткая граница между свободой слова и выражения мнений с одной стороны и преступными действиями — с другой. Главным критерием будет, призывают ли лица систематически и публично граждан к массовому неподчинению органам власти, к созданию альтернативных органов власти, демонстрируют ли они публично и систематически себя как представителей власти, и направлены ли эти действия на формирование восприятия нелегитимности конституционного строя или органов власти, наносят ли они ущерб или создают реальную угрозу интересам Грузии.



В «Грузинской мечте» также заявляют, что совершение преступления по мотивам непризнания конституционного строя или конституционных органов будет учитываться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





