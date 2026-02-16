В Аджарии готовят проекты электроснабжения для четырёх аварийных деревянных мечетей

В Аджарии объявлен тендер на подготовку проектной документации по электромонтажным работам в четырёх деревянных мечетях, находящихся в аварийном состоянии и имеющих статус памятников культурного наследия.



Тендер объявлен Агентством по охране культурного наследия Аджарии.



Речь идёт о мечетях, расположенных:

в сёлах Дагва, Хала и Квирике (муниципалитет Кобулети),

а также в селе Бзубзу (муниципалитет Кеда).



Детали тендера:

Ориентировочная стоимость закупки — 9 000 лари.

Приём заявок стартует 18 февраля 2026 года и завершится 20 февраля.



Победитель тендера должен подготовить проекты в течение 50 дней.

В протоколе тендерной комиссии указано, что в 2026 году агентство планирует реабилитацию аварийных памятников культурного наследия. В рамках предварительной проверки специалисты обследовали деревянные мечети региона на предмет безопасности.



По итогам осмотра выявлена необходимость обустройства систем электроснабжения. На первом этапе отобраны четыре объекта, где требуется проведение работ. До начала самих работ необходимо разработать соответствующую проектную документацию.





