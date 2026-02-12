В Украине погиб еще один грузинский боец

12.02.2026 10:38





Еще один грузинский боец погиб в войне в Украине. Подробности неизвестны.



Боевой друг погибшего выразил соболезнования семье. Он отметил, что «смерть в бою — это честь».



«…Прежде всего, соболезную близким семьи, соболезную всей Грузии в связи со смертью еще одного мужчины-героя.



Соболезную, ребята, в связи с гибелью нашего брата. Боец умирает в бою, а смерть в бою для нас — честь.



У нас, бойцов, свой путь. И многие не поймут этого…», — пишет Авто Хаджая.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





