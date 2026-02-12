Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Украине погиб еще один грузинский боец


12.02.2026   10:38


Еще один грузинский боец погиб в войне в Украине. Подробности неизвестны.

Боевой друг погибшего выразил соболезнования семье. Он отметил, что «смерть в бою — это честь».

«…Прежде всего, соболезную близким семьи, соболезную всей Грузии в связи со смертью еще одного мужчины-героя.

Соболезную, ребята, в связи с гибелью нашего брата. Боец умирает в бою, а смерть в бою для нас — честь.

У нас, бойцов, свой путь. И многие не поймут этого…», — пишет Авто Хаджая.


