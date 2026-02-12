Ника Гварамия вышел из тюрьмы после восьми месяцев заключения

Один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Гварамия покинул Руставскую тюрьму, отбыв восьмимесячный срок. У ворот его встречали десятки сторонников, друзей и членов семьи.



В комментарии журналистам Гварамия признался, что испытывает «смешанные чувства»: с одной стороны рад встрече с близкими, с другой – думает о соратниках, которые до сих пор остаются за решеткой. «Мы должны бороться до конца за их освобождение», – заявил политик, уточнив, что пока не определился с форматом дальнейших действий.



Гварамия занимал посты замгенпрокурора, министра юстиции и министра образования при власти «Единого национального движения». После прихода к власти «Грузинской мечты» в 2012 году он руководил телеканалами «Рустави 2» и Mtavari, а в 2024 году создал «Коалицию за перемены», которая заняла второе место на парламентских выборах, получив 11% голосов. Оппозиция не признала результаты и обвинила правящую партию в фальсификациях.



Гварамия был осужден за отказ давать показания парламентской комиссии, созданной «Грузинской мечтой» для расследования деятельности прежней власти. По аналогичным причинам получили сроки и другие оппозиционеры: лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, основатели «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, а также лидеры «Коалиции за перемены» Ника Мелия и Зураб Джапаридзе. Руководителей «Лело» помиловал президент Михаил Кавелашвили, а Джапаридзе и Вашадзе освободились по истечении срока.



Сейчас против Гварамия и еще семи оппозиционеров открыто новое уголовное дело. Политика обвиняют в «саботаже». По версии прокуратуры, он соверщил преступление, поскольку «выходил на улицы под предлогом фальсификаций, радикализируя процесс», а также «публично призывал к революции, свержению власти и физическому противостоянию с силовиками». По этому делу Гварамия грозит до четырех лет лишения свободы.





