Совет ЕС окончательно одобрил новые правила таможенного налогообложения небольших посылок

11 февраля Совет ЕС официально утвердил новые правила таможенного налогообложения товаров, содержащихся в небольших посылках, поступающих в Евросоюз, преимущественно через электронную коммерцию.



О соответствующем решении "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.



Новые правила являются ответом на то, что такие посылки в настоящее время поступают в ЕС без пошлины, что приводит к недобросовестной конкуренции.



"В связи с бурным развитием глобальной электронной коммерции таможенные правила ЕС должны идти в ногу со временем. Отмена устаревшего освобождения от пошлин для небольших посылок поможет поддержать бизнес ЕС и закрыть пути для недобросовестных продавцов. Теперь нам нужно решительно двигаться вперед в направлении общей таможенной реформы, которая является ключевой частью пазла в повышении конкурентоспособности и безопасности ЕС", – сказал Макис Керавнос, министр финансов Кипра, который председательствует в Совете ЕС.



Решение отменяет льготы по таможенным сборам на основе порога для посылок стоимостью менее 150 евро, ввозимых в ЕС.



Таким образом, таможенные тарифы начнут применяться ко всем товарам, ввозимым в Евросоюз, как только заработает таможенный центр обработки данных ЕС, который обсуждается в рамках более широкой фундаментальной реформы таможенной системы. В настоящее время это ожидается в 2028 году.



До этого времени государства-члены ЕС договорились ввести временную фиксированную пошлину в размере 3 евро на товары, содержащиеся в небольших посылках стоимостью менее 150 евро, которые отправляются непосредственно потребителям в ЕС. С 1 июля 2026 года пошлина будет взиматься с каждой отдельной категории товаров, определенных по их тарифным подпозициям, содержащихся в посылке.



Напомним, во Франции считают, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность введения 30% общей пошлины на китайские товары или 30% обесценивания евро по отношению к юаню, чтобы противодействовать наплыву дешевого импорта.



В последнее время заговорили во многих странах Европы о нашествии дешевых товаров сомнительного качества с китайских онлайн-платформ. Некоторые платформы уже попадали под расследование и штрафы национальных органов.





