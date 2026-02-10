ЕС намерен запретить российские криптоактивы

Брюссель предлагает полностью запретить все операции с криптовалютами, связанными с Россией, чтобы пресечь использование Москвой цифровых активов для обхода санкций. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).



Вместо точечного запрета отдельных российских криптоплатформ, которые могут быстро создавать новые структуры, Еврокомиссия предлагает полный запрет на взаимодействие с любыми криптосервисами, зарегистрированными в России. По словам авторов инициативы, такие платформы помогают проводить операции с товарами, используемыми в войне против Украины.



Параллельно Брюссель хочет запретить экспорт ряда товаров двойного назначения в Кыргызстан, заявляя, что их могут перепродаваться в Россию. Это станет первым применением механизма противодействия обходу санкций, который включён в 20-й пакет ограничений ЕС.



По данным документа, импорт «чувствительных товаров» из ЕС в Кыргызстан вырос на 800% после начала войны, а экспорт из Кыргызстана в Россию — на 1200%, что «указывает на высокий риск обхода санкций».





Для принятия пакета необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС. По данным дипломатов, три государства выразили сомнения и запросили больше информации. Первоначально предполагалось согласовать меры к годовщине вторжения России — 24 февраля.



План особенно нацелен на предотвращение развития российских платформ, таких как Garantex и связанных с ней сервисов, включая платёжную платформу A7 и стейблкоин A7A5, обороты которого недавно превысили $100 млрд.



Также предлагается добавить в санкционный список 20 российских банков и запретить любые операции с цифровым рублём.



Кроме того, ЕС рассматривает полный запрет услуг для судов, перевозящих российскую нефть, включая страхование и техническую поддержку, что может заменить действующую систему ценового потолка.



Пакет включает и запреты на импорт российской стали и металлолома.





