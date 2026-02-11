Лидерам грузинской оппозиции грозят длительные тюремные сроки.

В Тбилисском городском суде прошли досудебные слушания по делу о саботаже. Суд решил вопрос о допустимости доказательств и передал дело к рассмотрению по существу.



На заседание из тюрьмы был доставлен Михаил Саакашвили. В зале суда также присутствовали Гварамия, Вашадзе, Зураб Джапаридзе и Бадри Джапаридзе. Хоштария, Хазарадзе на процесс не пришли, а Мелию не доставили из тюрьмы, где он уже отбывает наказание за прошлые преступления. По делу ранее были избраны меры пресечения:



Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе — залог по 1 000 000 лари;

Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе — по 30 000 лари.



Уголовное дело против восьми оппозиционных политиков было возбуждено 6 ноября. Часть обвиняемых проходит по статье «саботаж», другим вменяется содействие враждебной деятельности иностранного государства и призывы к свержению власти. Представителям оппозиции, в случае доказательства их вины, грозит до 15 лет лишения свободы.





