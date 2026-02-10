Европарламент одобрил ускоренную депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Европейский парламент проголосовал за изменения в миграционное законодательство ЕС, что откроет путь для ускоренной депортации мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Европарламента.



Текст, который еще требует окончательного официального одобрения правительств 27 стран-членов ЕС, знаменует собой резкое ужесточение миграционной политики ЕС.



Европейский парламент также вводит список стран, считающихся безопасными для искателей убежища, которым было отказано в пребывании в странах ЕС.



Список "безопасных" стран включает Бангладеш, Колумбию, Египет, Косово, Индию, Марокко и Тунис. Согласно новым правилам, страны ЕС могут отклонить заявление о предоставлении убежища, если лицо могло бы получить защиту в стране из этого списка.



Как пишет Reuters, этот шаг вызвал резкую критику со стороны гуманитарных групп, которые заявили, что это может привести к нарушениям прав человека и ограничению прав на убежище в соответствии с конвенцией 1951 года, запрещающей возвращение просителей убежища в страны, где им может угрожать опасность.





Согласно новым правилам, мигранты, которые не выедут добровольно, могут быть заключены в тюрьму за отказ от сотрудничества. Новые правила также позволят странам ЕС создавать "центры возвращения" за пределами ЕС.



Антииммиграционная риторика усилилась по всему ЕС с тех пор, как в 2015 году более миллиона человек, преимущественно из Сирии, прибыли в страны Евросоюза. Эти настроения усилили общественную поддержку праворадикальных националистических партий, что побудило правительства к принятию все более ограничительной миграционной политики, сосредоточенной на возвращении мигрантов.



10 февраля СМИ сообщали, что Европейская комиссия имеет оговорки относительно решения правительства Испании о предоставлении легального статуса около 500 тысячам нелегальных мигрантов, ссылаясь на то, что это может противоречить действующей миграционной политике ЕС.



Как стало известно на прошлой неделе, правительство Швеции рассматривает изменения в иммиграционное законодательство, которые обяжут всех просителей убежища размещаться в центрах приема мигрантов во время рассмотрения их заявлений.





