Посол США в НАТО считает, что мир в Украине "близок, как никогда раньше" Новости — Вторник, 10 февраля 2026, 18:10 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя Поделиться: Пока не определено, когда именно президенты Украины и Соединенных Штатов поставят подп

Пока не определено, когда именно президенты Украины и Соединенных Штатов поставят подписи под мирным соглашением, но мир в Украине близок, как никогда раньше.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уиттакер во время общения с журналистами 10 февраля.



Мирное соглашение будет подписано "когда придет время", но мы находимся близко к миру в Украине, убежден посол США в НАТО.



"Я продолжаю это повторять, потому что не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру в Украине как никогда раньше", – заявил Уиттакер.



Он добавил, что президент Трамп и президент Зеленский подпишут документы по мирному соглашению "надлежащим образом и когда придет время". "Я убежден, что нам следует продолжать молиться за мир, но в то же время заботиться о том, чтобы Украина и в дальнейшем получала через PURL и другие инициативы все необходимое для самозащиты", – подчеркнул посол США в НАТО.



Как сообщала "Европейская правда", США ожидают новые объявления о закупке американского оружия для Украины 12 февраля.



Посол США в НАТО также назвал три страны, купившие Украине больше всего американского оружия в рамках PURL.



Напомним, генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Украину пообещал, что найдет более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ в рамках PURL.



