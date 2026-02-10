ЕС готовит план частичного членства для Украины уже в 2027 году

10.02.2026 23:33





ЕС разрабатывает беспрецедентный план, благодаря которому Украина может получить частичное членство в блоке уже в следующем году, рассказали Politico 10 чиновников и дипломатов. Так страна может вступить в него до полной реализации реформ, которые необходимы для полноправного участия в делах ЕС. Вопрос о принятии Украины в 2027 году включен в обсуждаемое сейчас мирное соглашение. Конкретная дата необходима, потому что «под ней подпишутся Украина, Европа, США и Россия», заявил в пятницу журналистам Владимир Зеленский.



По словам чиновника ЕС и двух европейских дипломатов, обсуждаемый сейчас вариант неофициально называется «обратным расширением», поскольку он фактически позволяет стране вступить в блок в начале процесса выполнения критериев членства, а не в конце.



Эту идею в ЕС считают привлекательной, поскольку она даст Киеву время для завершения реформ демократических институтов, судебной системы и политической системы, одновременно обеспечив ему определенные гарантии безопасности и снизив вероятность ослабления его связей с Западом из-за откладывания вступления Украины в блок. При этом «никаких поблажек в вопросе реформ не будет», говорит чиновник ЕС и подтверждают все прочие источники Politico. Один из них пояснил: «Членство в ЕС принесет пользу только в том случае, если на пути к нему страна пройдет через процесс трансформации. Еврокомиссия должна найти баланс между необходимостью действовать быстро и провести реформы в Украине».



По результатам бесед с пятью дипломатами, представляющими разные страны, тремя чиновниками ЕС и двумя украинскими чиновниками Politico определило пять этапов этого процесса.



ЕС ускоряет процесс рассмотрения заявки Украины и для этого предоставляет Киеву рекомендации по «кластерам» — блокам проблем, которые необходимо юридически оформить для получения членства. По трем из шести переговорных кластеров такая информация уже предоставлена, по оставшемся представители Украины получат ее на встрече министров по европейским делам на Кипре в марте.



Разрабатывается модель частичного членства. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с представителями стран ЕС в пятницу озвучила несколько вариантов, включая «обратное расширение». Процесс будет «перенастроен — вы присоединяетесь, а затем постепенно получаете права и обязанности», пояснил чиновник ЕС.



ЕС нужно преодолеть не только колебания некоторых членов блока, сомневающихся в правильности создания двух групп стран с разными правами и обязанностями (среди них Германия), но и прямую оппозицию со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он в выходные назвал Украину «нашим врагом» из-за ее требования прекратить поставки в ЕС российских энергоресурсов и заявил, что она «никогда» не должна быть принята в союз. В Брюсселе надеются, что Орбан проиграет апрельские выборы (по опросам, его партия набирает 38% против 49% у оппозиционной «Тисы»).



Если же Орбан сохранит свой пост, в ЕС надеются, что Дональд Трамп заставит его изменить свою позицию. Положение о вступлении Украины в ЕС – один из 20 пунктов мирного соглашения, договориться о принятии которого пытается Трамп.



Если же и Трамп не совладает с Орбаном, может быть использована статья 7 договора ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса, говорят два дипломата блока. Она может быть применена к стране, которая нарушает его основные ценности, а в этом вопросе Брюссель и Будапешт давно находятся в противостоянии, поскольку правительство Орбана последовательно разрушает демократические институты, такие как независимые СМИ и судебная система. До выборов в Венгрии Брюссель не будет поднимать этот вопрос. Но затем, если Орбан будет переизбран и продолжит препятствовать принятию решений в ЕС, такой шаг «абсолютно возможен», сказал третий дипломат.





