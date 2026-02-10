Грузия потеряла три балла в Индексе восприятия коррупции — 50 баллов из 100

10.02.2026 19:45





Рейтинг Грузии в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) снизился на три пункта, она набрала 50 баллов из 100 возможных.



Индекс опубликовала сегодня Transparency International.



Ни одна из 182 стран, включенных в рейтинг, не получила 100 баллов, означающих минимальный уровень коррупции. В первую пятёрку с наивысшими показателями в 80 баллов вошли: Дания (89), Финляндия (88), Сингапур (84), Новая Зеландия (81) и Норвегия (81).



В грузинском офисе Transparency International заявили, что Грузия не демонстрировала снижение показателя до 50 баллов с 2013 года.



Согласно сопроводительному анализу результатов за 2025 год, снижение показателя Грузии и, соответственно, рост коррупционных рисков напрямую связаны с демократическим откатом и усилением автократических тенденций в стране. При этом, по оценке Transparency International Georgia, средний балл указывает на то, что мелкое бытовое взяточничество в стране не носит массового характера. При этом Индекс восприятия коррупции не охватывает сложные формы коррупции, такие как захват государства и клептократия, которые остаются ключевыми коррупционными вызовами для Грузии, говорится в пресс-релизе организации.

В партии власти иначе трактуют результаты рейтинга. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия по борьбе с коррупцией — «безусловный лидер в регионе». По его словам, Индекс показал, что Грузия по этому направлению опережает 10 стран-членов НАТО, семь стран-членов ЕС и всех кандидатов на вступление в Евросоюз.



«Собака лает, караван идет!.. Факты еще раз выдают реальность: Брюссель должен прекратить свою политику сведения счетов с Грузией путем кампаний дезинформации», — заявил Папуашвили.





