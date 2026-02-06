|
США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами
06.02.2026 10:16
США и Россия договорились возобновить диалог между военными ведомствами на высоком уровне, говорится в заявлении Европейского командования США.
В заявлении отмечается, что канал коммуникаций был прерван осенью 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.
Соглашение о возобновлении диалога последовало за встречей в Абу-Даби, в которой участвовали командующий Европейским командованием США генерал Алекс Гринкевич и высокопоставленные военные чиновники из России и Украины.
«Поддержание диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, и предоставляет нам средства для повышения прозрачности и деэскалации», — говорится в заявлении.
