США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами


06.02.2026   10:16


США и Россия договорились возобновить диалог между военными ведомствами на высоком уровне, говорится в заявлении Европейского командования США.

В заявлении отмечается, что канал коммуникаций был прерван осенью 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

Соглашение о возобновлении диалога последовало за встречей в Абу-Даби, в которой участвовали командующий Европейским командованием США генерал Алекс Гринкевич и высокопоставленные военные чиновники из России и Украины.

«Поддержание диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, и предоставляет нам средства для повышения прозрачности и деэскалации», — говорится в заявлении.


