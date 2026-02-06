Кавелашвили и Бочоришвили пообщались в Италии с Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио

06.02.2026 12:16





В рамках мероприятий, посвящённых открытию зимних Олимпийских игр, грузинский президент Михаил Кавелашвили и глава МИД Мака Бочоришвили пообщались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарём США Марко Рубио. Об этом Кавелашвили написал в своём Facebook-аккаунте.



Кавелашвили и Бочоришвили приняли участие в приёме, состоявшемся по приглашению президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.



«В ходе беседы особый акцент был сделан на общих ценностях двух стран», — написал Кавелашвили, не сообщив подробностей.



Кавелашвили, избранный депутатами «Грузинской мечты» шестым президентом, также примет участие в ужине, организованном от имени президента Италии Серджо Маттареллы в честь глав иностранных государств, присутствующих на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.



Ранее представители правительства «Грузинской мечты» — заместитель министра иностранных дел и посол Грузии — провели встречи с сотрудниками Государственного департамента США. Грузинские власти заявляют, что хотят возобновить отношения с Вашингтоном с чистого листа.



В ноябре 2024 года США приостановили многолетнее стратегическое партнёрство с Грузией. Об этом Госдепартамент объявил после того, как партия «Грузинская мечта» решила не выносить на повестку дня вопрос о начале переговоров о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года, а также после применения силы против участников начавшихся в стране акций протеста.



«Грузинская мечта» рассчитывала восстановить отношения уже с администрацией Дональда Трампа, однако, несмотря на направленные в Вашингтон письма и публичные заявления в поддержку американской администрации, этого добиться не удавалось. Контакты с новой администрацией оставались ограниченными. В 2025 году в посольстве США заявили, что почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, находящийся под санкциями США, отказался встретиться с послом, «где он должен был услышать послание администрации Трампа».





