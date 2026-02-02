Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Андрей Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус террористического государства


02.02.2026   11:16


Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал атаку России в Днепропетровской области.

«Никаких военных целей — только трудолюбивые люди, которые после смены возвращались домой к своим семьям. Это по-настоящему ужасно. Россия в очередной раз подтверждает статус террористического государства», — написал Сибига в социальной сети.

По словам министра иностранных дел Украины, россияне должны понести ответственность за эти преступления.

«Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием», — написал Андрей Сибига.

Для справки: в Днепропетровской области российская сторона осуществила атаку беспилотными летательными аппаратами по автобусу, в котором находились шахтёры. По информации украинских СМИ, в результате атаки погибли как минимум 12 человек, ещё 16 получили ранения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна