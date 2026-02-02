Андрей Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус террористического государства

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал атаку России в Днепропетровской области.



«Никаких военных целей — только трудолюбивые люди, которые после смены возвращались домой к своим семьям. Это по-настоящему ужасно. Россия в очередной раз подтверждает статус террористического государства», — написал Сибига в социальной сети.



По словам министра иностранных дел Украины, россияне должны понести ответственность за эти преступления.



«Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием», — написал Андрей Сибига.



Для справки: в Днепропетровской области российская сторона осуществила атаку беспилотными летательными аппаратами по автобусу, в котором находились шахтёры. По информации украинских СМИ, в результате атаки погибли как минимум 12 человек, ещё 16 получили ранения.





