Представитель РФ в ООН похвалил «Мечту» за улучшения в системе судов, полиции и борьбы с коррупцией

27.01.2026 11:11





Представитель России в ООН Руслан Строганов на обсуждении национального доклада Грузии, состоявшегося в рамках 51-й сессии Универсального периодического обзора ООН по правам человека, заявил, что Россия отмечает меры, принятые правительством Грузии для улучшения судебной системы, реформирования полиции и борьбы с коррупцией.



«Мы отмечаем укрепление Тбилиси правовых основ защиты прав человека, в том числе путем принятия новых законов, направленных на выполнение рекомендаций предыдущего цикла Универсального периодического обзора.



Мы положительно оцениваем усилия по реализации Национальной стратегии в области прав человека, направленные на дальнейшее совершенствование системы защиты прав человека.



Наша рекомендация заключается в том, чтобы Грузия продолжила его реализацию», — отметил Строганов.



По словам представителя РФ, Москва отмечает «шаги, предпринятые правительством Грузии для защиты прав уязвимых групп населения».



Среди рекомендаций российский дипломат назвал необходимость проявить дополнительные усилия для улучшения ситуации в пенитенциарной системе, а именно:



«принять соответствующие меры для решения проблемы большого количества заключенных в тюрьмах».





