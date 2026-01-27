Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представитель РФ в ООН похвалил «Мечту» за улучшения в системе судов, полиции и борьбы с коррупцией


27.01.2026   11:11


Представитель России в ООН Руслан Строганов на обсуждении национального доклада Грузии, состоявшегося в рамках 51-й сессии Универсального периодического обзора ООН по правам человека, заявил, что Россия отмечает меры, принятые правительством Грузии для улучшения судебной системы, реформирования полиции и борьбы с коррупцией.

«Мы отмечаем укрепление Тбилиси правовых основ защиты прав человека, в том числе путем принятия новых законов, направленных на выполнение рекомендаций предыдущего цикла Универсального периодического обзора.

Мы положительно оцениваем усилия по реализации Национальной стратегии в области прав человека, направленные на дальнейшее совершенствование системы защиты прав человека.

Наша рекомендация заключается в том, чтобы Грузия продолжила его реализацию», — отметил Строганов.

По словам представителя РФ, Москва отмечает «шаги, предпринятые правительством Грузии для защиты прав уязвимых групп населения».

Среди рекомендаций российский дипломат назвал необходимость проявить дополнительные усилия для улучшения ситуации в пенитенциарной системе, а именно:

«принять соответствующие меры для решения проблемы большого количества заключенных в тюрьмах».


