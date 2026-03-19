19.03.2026   13:17


Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в четвертом квартале 2025 года составила 2466 лари, что на 249 лари, или 11%, больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

После вычета подоходного налога в размере 20% среднемесячная «чистая» зарплата составила 1973 лари.

Согласно статистике, самые высокие доходы по-прежнему зафиксированы в секторе информации, коммуникаций и IT: средняя зарплата здесь достигла 4373 лари (3499 лари после налогообложения), что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительные доходы также сохраняются в строительстве (3939 лари; 3151 лари после налога), финансовом и страховом секторе (3748 лари; 2998 лари после налога), горнодобывающей промышленности и энергетике.

Наиболее низкие зарплаты остаются в образовании (1517 лари; 1214 лари после налога) и в секторе «прочие виды услуг» (1295 лари; 1036 лари после налога).

Статистика показывает существенный разрыв в доходах между мужчинами и женщинами: среднемесячная зарплата мужчин составила 2978,9 лари, женщин – 1952,5 лари. Годовой рост зарплат зафиксировали на уровне 12,2% для мужчин и 9,8% для женщин.

Среди регионов наивысшую среднемесячную зарплату отмечают в Тбилиси – 2830 лари (2264 лари после вычета налога). В Мцхета-Мтианети средняя зарплата составила 2403 лари, в Квемо-Картли – 2219 лари, в Аджарии – 2108 лари. Наименьшие доходы фиксируют в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 1259 лари (1007 лари после налога).


