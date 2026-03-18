Дугин: Патриарх Илиа II играл огромную роль в сближении русского и грузинского народов

18.03.2026 18:05





Александр Дугин, российский пропагандист, выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, подчеркнув «огромную роль» его в сближении двух православных народов.



«Выражаю искренние соболезнования Грузинской Православной Церкви в связи с кончиной святейшего патриарха Илии II. Он был удивительным архипастырем.



При этом он играл огромную роль в сближении между русским и грузинским народами в это трудное время. Скорблю вместе с грузинскими братьями и сестрами о кончине этого выдающегося святого человека», — пишет Дугин.



Российский пропагандист также публикует соболезнования Константина Малофеева, российского бизнесмена и супруга детского омбудсмена РФ, который пишет, что в самые смутные времена авторитет Илии Второго «оставался абсолютным и безусловным, удерживая народ от пропасти» и о «незримой связи» с Россией.



«Мы никогда не забудем, что духовное становление будущего Патриарха всея Грузии проходило в самом сердце России – он был выпускником Московских духовных школ, провёл долгие годы в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И эта незримая нить навсегда связала Илию II с Россией.



Кончина Патриарха это не только потеря для Грузии и России, но и для всего мирового Православия», — пишет Малофеев.





