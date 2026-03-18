|
|
|
Дугин: Патриарх Илиа II играл огромную роль в сближении русского и грузинского народов
18.03.2026 18:05
Александр Дугин, российский пропагандист, выразил соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, подчеркнув «огромную роль» его в сближении двух православных народов.
«Выражаю искренние соболезнования Грузинской Православной Церкви в связи с кончиной святейшего патриарха Илии II. Он был удивительным архипастырем.
При этом он играл огромную роль в сближении между русским и грузинским народами в это трудное время. Скорблю вместе с грузинскими братьями и сестрами о кончине этого выдающегося святого человека», — пишет Дугин.
Российский пропагандист также публикует соболезнования Константина Малофеева, российского бизнесмена и супруга детского омбудсмена РФ, который пишет, что в самые смутные времена авторитет Илии Второго «оставался абсолютным и безусловным, удерживая народ от пропасти» и о «незримой связи» с Россией.
«Мы никогда не забудем, что духовное становление будущего Патриарха всея Грузии проходило в самом сердце России – он был выпускником Московских духовных школ, провёл долгие годы в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И эта незримая нить навсегда связала Илию II с Россией.
Кончина Патриарха это не только потеря для Грузии и России, но и для всего мирового Православия», — пишет Малофеев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна