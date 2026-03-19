21-22 марта ГЖД будет бесплатно перевозить желающих присутствовать на похоронах Илии II

19.03.2026 13:52





«Грузинская железная дорога» добавляет дополнительные рейсы магистральных пассажирских поездов 21 и 22 марта.



Как отмечается в информации компании, желающие приехать на панихиду и похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилиси, Митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии, Его Святейшества и Блаженства Илии II, будут перевезены бесплатно как регулярными, так и дополнительными рейсами.



Расписание дополнительных рейсов:



• Тбилиси – Батуми – Тбилиси (#888/887):

отправление из Тбилиси – 21:00, прибытие в Батуми – 02:22,

отправление из Батуми – 08:45, прибытие в Тбилиси – 13:44;



• Тбилиси – Поти – Тбилиси (#872/871):

отправление из Тбилиси – 09:10, прибытие в Поти – 14:45,

отправление из Поти – 17:20, прибытие в Тбилиси – 22:54;



• Тбилиси – Зугдиди – Тбилиси (#878/877):

отправление из Тбилиси – 18:30, прибытие в Зугдиди – 00:40,

отправление из Зугдиди – 08:35, прибытие в Тбилиси – 14:44.



Регулярное расписание пассажирских поездов:



• Тбилиси – Батуми – Тбилиси (#802/801):

отправление из Тбилиси – 08:00, прибытие в Батуми – 13:12,

отправление из Батуми – 16:50, прибытие в Тбилиси – 21:49;



• Тбилиси – Батуми – Тбилиси (#804/803):

отправление из Тбилиси – 17:10, прибытие в Батуми – 22:22,

отправление из Батуми – 08:00, прибытие в Тбилиси – 12:59;



Тбилиси – Поти – Тбилиси (#874/873):

отправление из Тбилиси – 17:30, прибытие в Поти – 23:00,

отправление из Поти – 07:10, прибытие в Тбилиси – 12:39;



• Тбилиси – Зугдиди – Тбилиси (#870/869):

отправление из Тбилиси – 08:15, прибытие в Зугдиди – 14:25,

отправление из Зугдиди – 17:10, прибытие в Тбилиси – 23:19;



• Тбилиси – Озургети – Тбилиси (#854/953):

отправление из Тбилиси – 08:25, прибытие в Озургети – 15:37,

отправление из Озургети – 08:35, прибытие в Тбилиси – 14:44;



• Тбилиси – Боржоми – Тбилиси (#618/617):

отправление из Тбилиси – 06:35, прибытие в Боржоми – 10:48,

отправление из Боржоми – 16:30, прибытие в Тбилиси – 20:50;



• Тбилиси – Боржоми – Тбилиси (#686/685):

отправление из Тбилиси – 18:45, прибытие в Боржоми – 22:58,

отправление из Боржоми – 05:50, прибытие в Тбилиси – 10:10;



• Тбилиси – Гардабани – Тбилиси (#6413/6414):

отправление из Тбилиси – 07:10, прибытие в Гардабани – 08:16,

отправление из Гардабани – 08:30, прибытие в Тбилиси – 09:39;



• Тбилиси – Гардабани – Тбилиси (#6415/6416):

отправление из Тбилиси – 19:00, прибытие в Гардабани – 20:06,

отправление из Гардабани – 20:20, прибытие в Тбилиси – 21:29.



Билеты можно получить в кассах «Грузинская железная дорога» при предъявлении удостоверения личности. Выдача билетов на пассажирские рейсы начнётся сегодня с 17:00.



По дополнительным вопросам можно обратиться на горячую линию: 1331.





