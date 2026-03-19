«Грузинская мечта» сделала Грузию ненадежным и рискованным партнером для США» — Джо Уилсон


19.03.2026   13:30


«Партия «Грузинская мечта» превратила страну в проводника китайского влияния» — Так конгрессмен Джо Уилсон отреагировал на новое решение Госдепартамента США, согласно которому граждане Грузии должны будут предоставлять финансовые гарантии для получения визы в США.

«К сожалению, преступный режим «Грузинской мечты» превратил Грузию в ненадежного и высокорискового партнера. «Грузинская мечта» превратила страну в проводника китайского влияния. Если «Грузинская мечта» не изменит курс, такие меры будут становиться все более необходимыми», — пишет Джо Уилсон на X.

Госдепартамент, наряду с 49 другими странами, также распространил «Пилотную программу визовых гарантий» на Грузию . Для того чтобы граждане этих стран могли получить визу B1 или B2 для деловых и туристических целей в США, требуется финансовая гарантия (так называемый залог) в размере от 5 000 до 15 000 долларов. В таких случаях визы будут давать право на однократный въезд в США в течение трех месяцев с момента их выдачи на срок не более 30 дней.


