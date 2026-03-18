Патриарх всея Руси: с Илией II нас связывали доверительные отношения, он поддерживал добрые отношения с РПЦ

18.03.2026 15:45





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил местоблюстителю патриаршего престола Шио (Муджири) письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине моего дорогого Собрата и Сослужителя Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. От лица всей полноты Русской Православной Церкви и от себя лично приношу самые искренние соболезнования в связи с постигшей Грузинскую Православную Церковь-Сестру тяжелой утратой.



Господь Вседержитель даровал Церкви древней Иверии Патриарха, который посвятил всю свою долгую жизнь неустанным заботам о ее благоустроении», — отмечается в письме.



Подчеркнуто, что почти 50 лет Патриаршества Илии Второго стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего православия.



«Своим ревностным служением и особым даром рассудительности почивший стяжал исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной среде единоверной Грузии. Будучи восприемником в крещении огромного количества детей, он стал и подлинным духовным отцом всего благочестивого грузинского народа, который видел мудрость Божию в нем (3 Цар. 3:28)», — читаем в тексте.



Патриарх Московский и всея Руси пишет, что почивший Католикос-Патриарх поддерживал традиционно добрые отношения с Церковью России.



«Получив образование в Московских духовных школах, он до конца своих дней сохранял любовь к преподобному Сергию и его обители, полагал необходимым беречь от стихий мира сего духовное единство во Христе наших народов. Неоднократно посещая пределы Русской Церкви, он неизменно встречал самое сердечное отношение и почитание архипастырей, духовенства и множества верующих.



Старейший по возрасту среди Православных Предстоятелей, он своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благосостояния Святых Божиих Церквей.



Верим, что его духовные заветы будут оставаться надежным ориентиром в нашей общей православной семье, помогая всем нам сохранять единство духа в союзе мира (Еф. 4:3)», — отмечено Патриархом Кириллом.



Духовный лидер России подчеркнул, что лично его с Илией Вторым связывали очень добрые и доверительные отношения, «которые позволяли обмениваться мнениями и давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе».



«Эти доверительные отношения очень сплотили нас и помогали совместно работать, чтобы облегчить бремя давления со стороны безбожных властей и чтобы к лучшему изменилось положение православных церквей в нашей в то время единой стране.



Господь Иисус Христос, воскресение и жизнь (Ин. 11:25), да упокоит душу верного служителя Своего во обителях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Вечная и молитвенная память новопреставленному Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху Илии.



С глубокими соболезнованиями и любовью во Христе», — заявлено в письме местоблюстителю Шио.





