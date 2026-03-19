|
|
|
В США требуют от официальных лиц использовать рычаги давления на Грузию
19.03.2026 10:42
В докладе ОБСЕ в рамках «Московского механизма» прямо говорится, что «Грузинская мечта» лишает грузинский народ завоеванной свободы и превращает страну в изолированное авторитарное государство, — отмечается в заявлении пяти американских конгрессменов и сенаторов.
Заявление подписали: председатель Хельсинкской комиссии, сенатор-республиканец Роджер Уикер, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, конгрессмен Стив Коэн, а также сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джин Шахин.
Подписавшие заявление призывают официальных лиц США «совместно с европейскими партнерами использовать санкции и другие доступные рычаги, чтобы власти Грузии выполнили рекомендации».
«Мы требуем освободить всех политических заключённых, отменить политически мотивированные обвинения против оппозиционных политиков, а также недемократичные и несправедливые законы», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна