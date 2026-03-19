В США требуют от официальных лиц использовать рычаги давления на Грузию

19.03.2026 10:42





В докладе ОБСЕ в рамках «Московского механизма» прямо говорится, что «Грузинская мечта» лишает грузинский народ завоеванной свободы и превращает страну в изолированное авторитарное государство, — отмечается в заявлении пяти американских конгрессменов и сенаторов.



Заявление подписали: председатель Хельсинкской комиссии, сенатор-республиканец Роджер Уикер, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, конгрессмен Стив Коэн, а также сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джин Шахин.



Подписавшие заявление призывают официальных лиц США «совместно с европейскими партнерами использовать санкции и другие доступные рычаги, чтобы власти Грузии выполнили рекомендации».



«Мы требуем освободить всех политических заключённых, отменить политически мотивированные обвинения против оппозиционных политиков, а также недемократичные и несправедливые законы», — говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





