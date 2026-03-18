Создана госкомиссия в связи с похоронами Патриарха Илии Второго
18.03.2026 22:08
Для организации похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго создана государственная комиссия во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Администрация правительства Грузии сообщает, что в состав комиссии вошли:
министр обороны, вице-премьер — Ираклий Чиковани;
министр иностранных дел – Мака Бочоришвили;
министр внутренних дел – Гела Геладзе;
министр культуры – Тинатин Рухадзе;
министр экономики и устойчивого развития — Мариам Квривишвили;
министр регионального развития — Кахабер Гуледани;
министр финансов – Лаша Хуцишвили;
глава СГБ – Мамука Мдинарадзе;
глава администрации правительства Грузии – Леван Жоржолиани;
глава специальной службы Госохраны – Анзор Чубинидзе.
В работе госкомиссии предложено принять участие шестому президенту Михаилу Кавелашвили, спикеру парламента Шалве Папуашвили, мэру Тбилиси Кахе Каладзе и трем представителям Патриархии Грузии.
Патриарх всея Грузии Илиа Второй скончался 17 марта, он будет похоронен в соборе Сиони 22 марта.
