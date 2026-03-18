Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

21-22 марта железная дорога Грузии и муниципальный транспорт в Тбилиси будет бесплатным


18.03.2026   22:06


В связи с похоронами Католикоса-Патриарха всей Грузии, 21 и 22 марта муниципальный транспорт Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Об этом сообщило правительство Грузии.

Согласно информации, кроме того, будет организован бесплатный проезд для тех, кто пожелает приехать в Тбилиси из регионов.

«Вышеупомянутое решение было принято Государственной комиссией, созданной в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II.

Согласно решению комиссии, компания «Грузинские железные дороги» также обеспечат бесплатный проезд пассажирам.

Дополнительные рейсы будут организованы как автомобильным, так и железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна