21-22 марта железная дорога Грузии и муниципальный транспорт в Тбилиси будет бесплатным

18.03.2026 22:06





В связи с похоронами Католикоса-Патриарха всей Грузии, 21 и 22 марта муниципальный транспорт Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Об этом сообщило правительство Грузии.



Согласно информации, кроме того, будет организован бесплатный проезд для тех, кто пожелает приехать в Тбилиси из регионов.



«Вышеупомянутое решение было принято Государственной комиссией, созданной в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II.



Согласно решению комиссии, компания «Грузинские железные дороги» также обеспечат бесплатный проезд пассажирам.



Дополнительные рейсы будут организованы как автомобильным, так и железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении.





