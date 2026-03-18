21-22 марта железная дорога Грузии и муниципальный транспорт в Тбилиси будет бесплатным
18.03.2026 22:06
В связи с похоронами Католикоса-Патриарха всей Грузии, 21 и 22 марта муниципальный транспорт Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Об этом сообщило правительство Грузии.
Согласно информации, кроме того, будет организован бесплатный проезд для тех, кто пожелает приехать в Тбилиси из регионов.
«Вышеупомянутое решение было принято Государственной комиссией, созданной в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II.
Согласно решению комиссии, компания «Грузинские железные дороги» также обеспечат бесплатный проезд пассажирам.
Дополнительные рейсы будут организованы как автомобильным, так и железнодорожным транспортом», — говорится в заявлении.
