Зурико Давиташвили признан лучшим игроком февраля во французской Лиге-2

18.03.2026 21:29





Нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили был назван лучшим игроком февраля во французской Лиге 2. 25-летний грузинский футболист был выбран Французским союзом профессиональных футболистов (UNFP), который отмечает и награждает лучших тренеров, игроков и арбитров Лиги-1 и Лиги-2.



Давиташвили защищал честь «Сент-Этьена» в 4 играх в феврале и забил 3 гола. Зурико привел свою команду к победе со счетом 2:1 на выезде над «Генгамом» в 23-м туре и открыл счет с пенальти в домашней победе со счетом 2:1 над «Лавалем» в 24-м туре.



В опросе UNFP на звание «Игрок месяца» Давиташвили соревновался с нападающим «Труа» Тауфиком Бентайебом и форвардом «Клермона» Фамарой Диедье. Грузинский игрок одержал убедительную победу – 48% голосов. Бентайеба поддержали 30% респондентов, Дидье – 22%.



Давиташвили стал третьим игроком «Сент-Этьена», признанным лучшим игроком месяца Лиги 2 по версии организации в этом сезоне. В сентябре эта награда досталась Лукасу Стассену, а в октябре – Флориану Тардио. Сам грузинский нападающий был выбран UNFP во второй раз – в октябре 2024 года Зурико стал лучшим игроком месяца Лиги 1.



Зурико Давиташвили забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах во французской второй лиге и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Только упомянутый выше Тауфик Бентай имеет больше голов, чем грузин — 13.



Сент-Этьен — один из главных кандидатов на возвращение в Лигу 1. «Зелёные» набрали 50 очков в последних 27 турах и отстают только от лидера турнира «Труа» (54). Команда Зурико сыграет следующий матч тура против «Анси» 21 марта дома.





