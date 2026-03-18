Президент Беларуси: Патриарх всея Грузии завоевал особое место в сердцах миллионов людей

18.03.2026 20:18





Президент Беларуси Александр Лукашенко направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Патриарха всея Грузии Илии Второго шестому президенту Михаилу Кавелашвили.



Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с чувством глубокой скорби восприняли новость о смерти «этого выдающегося грузинского религиозного и общественного деятеля».



«Его Святейшество и Блаженство Илия II всю жизнь посвятил высоким идеалам, служа не только своему народу, но и всему человечеству. Через инициативы, направленные на упрочение мира, безопасности, дружбы и межрелигиозного взаимопонимания, Патриарх завоевал особое место в сердцах миллионов людей независимо от их национальной или религиозной принадлежности.



Многолетнее служение Его Святейшества Илии II укрепило Грузинскую православную церковь, способствовало восстановлению и открытию сотен храмов и монастырей».



Лукашенко также выразил искренние соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу Грузии.



«Светлая память выдающемуся духовному деятелю, оставившему глубокий след в истории своей страны и православного мира», — отметил президент Беларуси.



Источник: SOVA

